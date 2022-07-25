За словами голови ОВА, земля навколо населених пунктів, по яким гатять окупнати, нагадує планету із чисельними кратерами, бо туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

Із трьох сторін російські війська намагалися вийти на межу Луганщини минулої доби і повсюди відійшли.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці у своєму Telegram-накалі.

Він зазначив, що по всіх цих напрямах росіяни не тільки не просунулися, а й недорахувалися бійців, які назавжди залишилися в українській землі.

"Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки "завмерли" в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону. Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами", - написав Гайдай, додавши, що так само як на ділянках Верхньокам’янка – Верхньокам’янське, Білогорівка – Верхньокам’янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка, що на Донеччині.

Голова ОВА повідомив, що за останню добу ворогом випущено три ракети по території Луганщини, здійснені три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли.

"Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ", - зазначив він.

За словами Гайдая, земля навколо населених пунктів, по яким гатять окупнати, нагадує планету із чисельними кратерами, бо туди майже щохвилини потрапляють снаряди.

"Шостий місяць Луганщина протидіє російському вторгненню. Росіяни налаштовувалися на короткострокову війну зі швидкою капітуляцією України, але за підсумками понад 150 днів вони то захоплюють Білогорівку, намагаючись покращити тактичне положення, то відходять із неї. Це не те, про що мріяла "друга армія світу". Амбітні наміри порушили ЗСУ", - констатував голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії, а західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

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