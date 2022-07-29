В окупованих містах росіяни не встановили жодного банкомату, не працюють і ті, що вціліли після вторгнення.

В окупованих містах Луганської області досі не працює жоден банкомат.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щодо життя в окупації. Кремінна, Попасна, Рубіжне, більша його частина, були захоплені три місяці тому. Із того часу в цих містах не встановлено жодного банкомату, не працюють й ті, що вціліли після вторгнення рф. Ніхто не намагається навіть їх перепрограмувати", - повідомив Гайдай.

Він додав, що аналогічна ситуація склалась і в Лисичанську із Сєвєродонецьком.

"В усіх цих містах намагаються показово організувати видачу пенсій, однак виключно готівкою через пошту. Про відкриття банків, і тим більше банкоматів, мова не йде. Тобто пенсіонер добровільно ділиться з окупантом своїми персональними даними та навіть не знає, чи видаватимуть цю готівку після так званого референдуму у вересні. Загарбники не в змозі відновити не лише водо-, газо- та електропостачання, а навіть елементарне – Інтернет зв'язок для роботи банківської системи. Грошовий обіг на рівні радянської "сберкассы"", - поділився Гайдай.

Крім того, голова ОВА повідомив, що в окупованих містах так звана влада встановлюють ємності для наповнення технічною водою. "Потрібно прийти, відстояти чергу і, можливо, вдасться повернутися додому не з порожніми руками. Питна вода – взагалі дефіцит", - пояснив ситуацію Гайдай.

Також він повідомив про оперативну обстановку. Так за його даними, за добу росіяни вдарили чотирма ракетами, 13 разів застосовували ствольну, реактивну артилерію та міномети.

"Розвідувальні групи ворога намагаються знайти слабкі місця у нашій обороні, уточнити позиції українських військ. Атакують із різних сторін. Декілька разів застосовували авіацію. Наші захисники відбили шість штурмових спроб росіян, які вимушені були відійти з втратами", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.

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