Пошкоджено нібито приймальню начальника відділу поліції та вікно на другому поверсі.

Безпілотники атакували будівлю так званого відділку "поліції" на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як повідомляє Телеграм-канал "База" з посиланням на джерела, атака БПЛА сталася вранці 24 серпня.

"У будівлю ВП "Кам'янсько-Дніпровський", де, крім працівників "поліції", працюють слідчі СК (слідчий комітет РФ - УНІАН), прилетіли два безпілотники. Пошкоджено приймальню начальника відділу поліції та вікно на другому поверсі", - пише канал.

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"База" запевняє, що постраждалих та загиблих внаслідок цієї атаки немає. Окупанти про цей інцидент мовчать.

Запорізький напрямок - головні новини

Як повідомляє український Генштаб, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Разом з тим, з'являється інформація про паніку серед росіян на тлі наступу ЗСУ. Як повідомляє партизанський рух "Атеш", на Запорізькому напрямку група російських загарбників відмовилася штурмувати українські позиції.

Росія активно готується до "виборів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, але "не врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму". У регіон звозять росіян та "кадировців".

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