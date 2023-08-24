Цієї доби по всій лінії фронту відбулось загалом 26 бойових зіткнень.

Сили оборони України стримали наступ окупантів на Мар’їнському напрямку, залишили без успіху дії ворога на Куп’янському та Авдіївському. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, інформуючи про оперативну обстановку з російським вторгненням.

Як зазначається, цієї доби відбулось загалом 26 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, на Авдіївському напрямку - в районі південніше Авдіївки Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Росіяни завдавали сьогодні авіаційні удари по позиціях ЗСУ та населених пукнтах на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому, Херсонському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Також окупанти продовжували обстріли українських територій з мінометів та артилерії.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сьогодні заявила, що ситуація на сході залишається складною, але Сили оборони України просуваються в умовах відчайдушного опору російських окупантів. Так, на Куп‘янському напрямку ворог не полишає спроб наступати і продовжує здійснювати численні обстріли, намагаючись вразити інфраструктуру.

Також, за словами Маляр, на Лиманському напрямку ворог безуспішно штурмує з метою витіснення українських військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Крім того, вона підкреслила, що зараз на цьому напрямку ворог планує перегруповуватись та замінити війська.

Заступниця міністра зазначила, що на Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію.

Вас також можуть зацікавити новини: