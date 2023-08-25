Місцеве населення з українськими паспортами змушують отримати російські.

Росія активно готується до "виборів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, але "не врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму".

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні, в одному з населених пунктів планується проведення "виборів" у змішаному форматі: показове голосування на дільницях та обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно.

"Починаючи з 30 серпня цього року представники окупаційної влади почнуть обхід квартир для збору голосів. Крім того в цьому регіоні з’являються особи, яких привозять із території РФ та розселяють в покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа", - повідомляє Генштаб.

Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко відносяться до порушення комендантської години місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Разом з тим, з'являється інформація про паніку серед росіян на тлі наступу ЗСУ. Як повідомляє партизанський рух "Атеш", на Запорізькому напрямку група російських загарбників відмовилася штурмувати українські позиції.

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