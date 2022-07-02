За інформацією пропагандистів, під обстріл потрапив потяг з продовольством, але цілком ймовірно, що в ньому окупанти везли боєприпаси.

В Мелітопольському районі з гранатомета обстріляли потяг. Хто це зробив і чи причетні до цього партизани, поки що не повідомляється. Однак в окупантів вже почалася істерика. Вони заявили про "теракт".

Про це повідомляє видання "РИА Мелітополь".

"У визволителів сьогодні черговий напад шизофренії. У своїх пропагандистських каналах вони повідомляють, що в Якимівці стався черговий теракт. За попередньою інформацією, з гранатомета був обстріляний вантажний потяг з продовольством", - зазначено в повідомленні.

Достовірної інформації про те, хто причетний до обстрілу, немає. Окупанти говорять про те, що те, що трапилося є "терактом" і його нібито влаштували українці.

"Звідки вони взялися на окупованій з лютого території, не уточнюється. Можливо працюють мелітопольські партизани, але в такому випадку велика ймовірність, що у вантажівці перевозили аж ніяк не продовольство, а боєприпаси", - додали у виданні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти, всупереч своїм планам, не запустять вчасно поїзди з Криму до Херсона та Мелітополя.

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