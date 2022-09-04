По території України випущено більше 500 таких ракет, на озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет.

Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України випущено більше 500 таких ракет, частина яких не долетіла до цілі. На озброєнні окупантів знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них – непридатні до застосування", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Тим часом протягом минулої доби ворог завдав більше 10 ракетних та понад 24 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Перемога, Гусарівка, Новомихайлівка, Білогір’я.

У Генштабі наголошують, що продовжує зберігатися загроза систематичних масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та критичної інфраструктури на всій території України.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

Вас також можуть зацікавити новини: