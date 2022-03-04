Жителі міста заявляють, що окупантам не раді.

У п'ятницю, 4 березня, жителі Мелітополя Запорізької області вийшли на протест проти російських окупантів, які вдерлися в місто.

Відео з місця подій з'явилося у мережі.

На кадрах видно, що кілька сотень місцевих жителів йдуть колоною вулицями з прапорами України та скандують "Одна єдина соборна Україна".

Зазначимо, що жителі Мелітополя відважно боронять своє місто від російських загарбників. Зокрема, сьогодні місцеві голими руками зупинили ворожу колону з російськими окупантами.

Варто відзначити, що в кадрі видно, як російські загарбники намагаються залякати місцевих жителів, стріляючи в повітря. При цьому українці не злякалися і продовжили "витісняти" ворогів зі своєї території.

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