Загарбник намагався бути непоміченим, але не вийшло.

Українська снайперська група "Привид Бахмута" продовжує знищувати російських загарбників на Донбасі.

Як повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, снайпер "мінуснув" окупанта на відстані майже кілометра. Це сталося у Бахмуті поблизу "літачка".

"Бахмут. Район "літачка". Працює група "Привид" Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. З дистанції 960 метрів був знищений росіянин. Наші герої бачать всіх", - зазначив Сирський.

На відео видно момент ліквідації загарбника, який сподівався залишитись непоміченим.

"Привид Бахмута" - успіхи снайперів.

Раніше на Бахмутському напрямку снайпер з групи "Привид Бахмута" окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького з великої відстані ліквідував спостерігача-координатора російських загарбників.

Перед цим на Бахмутському напрямку український снайпер ювелірно ліквідував російського загарбника. Супротивника з відстані 420 метрів знищив воїн з групи "Привид Бахмута", який має позивний "Даня".

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