У Москві звітують про його захоплення.

Міністерство оборони Росії заявило про окупацію населеного пункту Торське на Донеччині. Аналітики спростовують чергову брехню загарбників.

За словами російських окупантів, солдати угруповання військ "Захід" "звільнили" українське селище та встановили там свої прапори. Проєкт DeepState підкреслює, що на опублікованому росіянами відео події від 9 травня. Загарбники не лише не захопили населений пункт, а й втратили свої життя. Кілька з них потрапили в український полон:

"Зміни на мапі вноситися не будуть, адже захід був одноразовим і змін в обстановку ніяких не вніс, хоча ділянка чим далі, тим більше стає гарячішою, адже ворог здійснює постійний тиск і відчуває можливість продавити позиції".

Що відбувається на фронті

Під час візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти протягом декількох місяців перебувають в постійному наступі.

Відео дня

Сьогодні в оперативно-тактичному угруповуванні військ "Харків" заявили, що Москва фактично розпочала свою літню наступальну кампанію. Зокрема, одне з загострень сталося біля Липців у Харківській області.

На півдні країни війська РФ намагаються дістатися адмінкордону Запоріжжя, Донеччини та Дніпропетровщини, кажуть в Силах оборони. Також можлива активізація на Гуляйпільському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: