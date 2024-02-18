Супротивники хочуть зайти у село Роботине, попередили експерти.

Продовжується повномасштабна війна в Україні, і російським загарбникам вдалося просунутися у Запорізькій області.

Просування супротивника зафіксовано біля сіл Вербове та Іванівське, а західніше та південніше населеного пункту Роботине тривають бої, про це повідомили аналітики DeepState у своєму каналі в Telegram. Експерти додали, що супротивники у суботу, 17 лютого, почали активно штурмувати роботинський виступ - росіяни "намагаються зайти в саме Роботине, бої йдуть за опорний пункт південніше села".

"…(окупанти, - Ред.) продавили оборону пд-зх (південно-західніше, - Ред.) Вербового, тривають стабілізаційні заходи. Без введення резервів, може скластися погана ситуація - це розуміють і наші, і ворог", - попередили аналітики.

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Варто зазначити, що звільнення Роботиного відбулося наприкінці серпня минулого року. Село українські воїни деокупували під час нового контрнаступу. Про те, що населений пункт повністю звільнений від загарбників, стало відомо 28 серпня 2023 року.

Російський наступ 2024 у Запорізькій області - що вже повідомлялося

Вранці 18 лютого стало відомо, що супротивники здійснили наступальні дії на Запорізькому напрямку, але зазнали провалу й відступили. За відомостями Оперативного командування "Захід", РФ під час наступу втратила 80 окупантів пораненими та 70 - ліквідованими. Крім того, захисники України ліквідували 18 одиниць ворожої техніки, у тому числі три танки.

Пізніше ветеран, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий говорив, що російські окупанти на Запорізькому напрямку навряд розпочнуть "широкі" наступальні дії.

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