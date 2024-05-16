Раніше повідомлялося, що росіяни намагаються закріпитися в північній частині Вовчанська.

Російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська, повідомляє Bild. Видання опублікувало відео, на якому видно, як росіяни штурмують будівлю лікарні.

"Російські сили вторгнення захопили лікарню на південний захід від центру Вовчанська на тлі суперечливих повідомлень про те, чи був їхній наступ у місті зупинений українськими захисниками, чи ні", - коментує відео аналітик Bild Юліан Рьопке.

На записі видно, як один із російських солдатів падає з козирка над входом у будівлю. Як зазначає Bild, низка українських джерел вважає це доказом того, що росіяни перебувають під впливом психотропних речовин.

При цьому, наголошується, що за українськими даними, ця група ЗС РФ була відкинута, бої тривають.

Ситуація у Вовчанську - що відомо

Раніше Bild повідомляв, що російські війська увійшли в північні райони міста і стали обходити його зі сходу.

Сьогодні представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що росіяни намагаються закріпитися в північній частині Вовчанська. Вони заходять туди невеликими групами. Українські військові знищують ворога FPV-дронами та артилерією. Також до Вовчанська підтягнуті ефективні та боєздатні підрозділи, які тримають цей напрямок.

Пізніше в поліції Вовчанської громади повідомили, що в північну частину міста заїхали танки окупантів.

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