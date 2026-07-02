Навіщо Зеленський дав Росії 40 днів: The Economist пояснив стратегію України

Військовий прорив у ході триваючих атак України є реальним, але поки що не вирішальним.

Для слов’янського вуха 40 днів – не випадковий термін. І в Росії, і в Україні сороковий день після смерті – це коли душа покидає світ. Тому коли 25 червня Володимир Зеленський оголосив про нову хвилю дронових ударів, покликану "примусити" Росію до переговорів про мир, він немов давав зрозуміти кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що той уже приречений.

Подібними різкими посланнями український президент останнім часом переграє Путіна у війні слів, пише The Economist. Військовий баланс, у свою чергу, менш однозначний, ніж риторика. Але погрози Зеленського не порожні, вважають журналісти. Адже Україна продовжує бомбити нафтопереробні заводи в Росії, змушуючи вводити нормування бензину в понад десятку регіонів.

Удари по дорогах, мостах, залізницях і поромах, що ведуть до Криму, позбавляють анексований Росією півострів – де зосереджено величезне військове угруповання – засобів для функціонування. Українська операція з використанням дронів середнього радіусу дії стала визначальним трендом війни цього літа.

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У чому полягають плани України

Плани кампанії з ударів по російській логістиці на відстані від 20 до 200 км за лінією фронту розроблялися з початку 2025 року. Але втілилася вона лише у другій половині травня – після того, як Україна створила необхідні підрозділи, доктрину, а також потрібні типи й кількість дронів.

Згода Ілона Маска припинити доступ російських військ до супутникової мережі Starlink відкрила нові можливості. "Момент, коли ми зрозуміли, що у нас є шанс, настав тоді, коли ми побачили, скільки систем ППО ми знищуємо", – заявив майор Євген Карась, командир 413-го полку безпілотних систем.

За останні три місяці сили України знищили понад 70 систем ППО – більше, ніж багато країн мають загалом, – і завдали втрат, на відновлення яких у Росії підуть роки, зазначають ЗМІ.

Україна дедалі сильніше перекриває шляхи постачання до Криму. Дрони нового покоління, частина з яких напівавтоматичні, переслідують бензовози та військову техніку на трасах на кшталт Р-280 від Маріуполя до Криму. За даними України, вантажний трафік на цій дорозі цього року впав на 71%.

Але Крим поки що не ізольований

Учасники операції кажуть, що до цього – ще місяці, якщо це взагалі можливо. "Вважайте це планом оборони, а не перемоги", – заявляє речник українського флоту Дмитро Плетенчук. Головна мета, за його словами, – ускладнити функціонування величезного кримського військового угруповання Росії.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що у росіян є запаси палива на кілька тижнів. "У них є проблеми, – підкреслює джерело, – але поки що це не вирішальний фактор".

Тим часом на Донбасі ситуація далеко не безхмарна

Холмиста місцевість обмежує застосування БПЛА. Щільна мережа доріг зв’язує російські війська з логістичними вузлами в Росії. Темп російського наступу, можливо, сповільнився, але просочування невеликих груп триває.

Тиск на український "пояс фортець" на Донбасі наростає. Тривають запеклі бої в Костянтинівці та поблизу Краматорська й Слов’янська. Командир елітного підрозділу спецназу зазначає, що Росія зберігає помітну перевагу в живій силі та боєприпасах. "Я не бачу ознак краху противника", – заявляє він.

Генеральний штаб України оцінює російське угруповання в Україні у 721 300 осіб – скорочення лише на 3 000 з початку року. Росія перевершує Україну в артилерійському вогні вдвічі й випускає до 90 ракет та 300 керованих бомб на день.

40-денний термін Зеленського найкраще розуміти як політичний театр

Офіційні особи, наближені до Офісу президента, натякають, що цей термін розрахований так, щоб збігтися з наступним можливим моментом для переговорів. Очікується, що переговори перейдуть із закулісних каналів у відкриті в серпні, коли російське вище командування (тобто Путін) вирішить, чи йти на осінньо-зимову кампанію.

Україна сподівається, що тиск на Крим зможе підштовхнути Путіна до серйозних переговорів. Якщо в серпні не вдасться змусити його піти на вирішення, війна перейде в зимовий період – із відновленням російської кампанії зі знищення української енергосистеми.

Тоді маятник може знову хитнутися в бік від України. 40-денний термін, заявляє джерело, причетне до кримської дронної операції, мало що змінює на землі. "Але це ключовий інструмент у когнітивній війні", – підкреслює він.

Український підхід "роби вигляд, поки це не стане правдою" добре розрахований на те, щоб підтримати дух українців і переконати американського президента Дональда Трампа, який шукає "переможців". Але це більше, ніж пропаганда. Зміна військового становища реальна, хай і перебільшена. А перемога в інформаційній війні має наслідки.

26 червня призначений Росією "голова" Криму оголосив режим надзвичайної ситуації. Російські націоналісти вимагають від Путіна відповіді. "Я думав, вони почнуть кричати десь у липні, – заявляє майор Карась. – Вони почали кричати наприкінці травня. Побачимо, де вони будуть у серпні".

Інші новини про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Путін усвідомив, що програє. Путін назвав бойові дії "війною", а не традиційною для Кремля "спеціальною військовою операцією", що трапляється з диктатором вкрай рідко.

Зрештою, Путіну потрібна стратегія виходу. Якщо йому вдасться представити російському народу будь-яку угоду як щось, що не є повною поразкою, він ще може забезпечити собі контрольований відхід від влади, вважає один з експертів.

Крім того, ми також розповідали, що Україна розширює використання наземних дронів, щоб замінити третину піхоти на фронті. Наступний крок – перетворення поодиноких успіхів на стандартизовану загальновійськову доктрину.

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