РФ пророкують найгіршу паливну кризу в її історії: чи сяде Путін за стіл переговорів, – DW

Українські "санкції" порушують постачання палива та військову логістику ворога.

Вже кілька місяців українські війська атакують енергетичну інфраструктуру в російських регіонах та на незаконно анексованому Кримському півострові. Під атаку потрапили російські маршрути постачання на тимчасово окупованих територіях, а також ключові нафтопереробні заводи всередині самої Росії, пише Deutsche Welle.

В аналітичному центрі Energy Intelligence Росії пророкують найгіршу паливну кризу в її історії. Виробництво бензину в країні-окупанті скоротилося на 25% внаслідок українських ударів по НПЗ. Росія наразі виробляє лише 85 000 тонн бензину на день, тоді як літній попит сягає 110 000 тонн.

28 червня Володимир Путін був вперше змушений відкрито визнати, що дефіцит палива існує і навіть назвав причину проблеми – атаки українських дронів. До 78 російських регіонів вже запровадили обмеження на продаж палива. У багатьох містах на заправках утворилися довжелезні черги.

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Україна значно посилила "санкції" проти кремлівських НПЗ в порівнянні з 2025 роком, покращивши кількість, якість та дальність польоту дронів. А також активно виявляє та знищує ворожі системи протиповітряної оборони.

Внаслідок роботи Сил Оборони на відстані від 20 до 200 кілометрів поблизу лінії фронту російська логістика починає сповільнюватися. Якби Україна змогла повністю зруйнувати Кримський міст, це перекрило б одну з головних російських артерій, кажуть аналітики.

Тиск на тимчасово окупований Крим

З 26 червня в тимчасово окупованому Криму та місті Севастополь діє надзвичайний стан. Окупаційна влада запровадила його після серії українських атак, які спричинили дефіцит палива та продовольства на півострові.

За допомогою тиску на Крим, Київ розраховує змусити Путіна почати серйозно ставитися до мирних переговорів на своїх умовах, каже британський історик Марк Галеотті. Він додає, що існує ризик того, що кампанія може спонукати російського диктатора до ескалації конфлікту.

"Він міг би мобілізувати сотні тисяч додаткових резервістів. Застосування тактичної ядерної зброї дуже малоймовірне. Наразі немає підстав думати, що економіка Росії обвалиться, або що маси повстануть, або що буде переворот чи будь-який інший екстремальний сценарій", – каже Галеотті.

Водночас він зазначає, що Росія навряд чи зможе продовжувати війну з її нинішньою інтенсивністю більше ніж протягом ще одного року.

Економіка Росії – головні новини

Нещодавно експорт нафти з Росії досяг рекордної позначки, оскільки Кремль не здатний переробляти її внаслідок пошкоджених потужностей. Надприбутки Москви стрімко скорочуються після розблокування Ормузької протоки і падіння вартості нафти в світі.

Дефіцит бензину в РФ змушує деяких росіян штовхати автівки з порожніми баками на АЗС та стояти в черзі на заправках по 8 годин. Росіяни, на відміну від Володимира Путіна, заявляють, що "ситуація просто критична".

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