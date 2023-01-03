Через шторм у Чорному морі загарбникам важко утримувати велике корабельне угруповання, на бойовому чергуванні зараз перебувають всього п’ять кораблів, а всі ракетоносії розміщені по пунктах базування.

У найближчі дні Україні більше загрожує не ракетна небезпека ворога з моря, а нічні удари дронами-камікадзе "Шахед". Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, в Чорному морі зараз триває шторм і ворог залишив на бойовому чергуванні всього п’ять кораблів без ракетоносіїв.

"Шторм триває, і це говорить про те, що ворогу важко утримувати велике корабельне угруповання в морі, тому зараз - це 5 одиниць у Чорному морі, вони без ракетоносіїв. Ракетоносії - всі по пунктах базування, і там триває якийсь процес, можливо, нової підготовки. З огляду на календар і перспективи православного Різдва, ми усвідомлюємо можливість і ймовірну підготовку до цих чергових скреп", - сказала Гуменюк.

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Вона додала, що у найближчі дні більшу загрозу становлять не ракетні атаки з моря, а ймовірні нічні удари дронами-камікадзе.

"Ймовірно, дві-три доби ще ракетна небезпека нам така критична з моря не загрожує. Але може бути атака "шахедами", тому що саме нічні моменти вони можуть використовувати для цього", - підсумувала Гуменюк.

Іранські "Шахеди" у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, 2 січня президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що Росія планує тривалу атаку "шахедами", її ставка може бути на виснаження українців, української ППО та енергетики.

Нагадаємо, 2 січня Росія атакувала Україну "Шахедами". Лише у Києві збили 20 повітряних цілей. Під ча атаки у солиці постраждав 19-річний хлопець.

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