За його словами, зусилля загарбників спрямовані на недопущення "котла".

Українські війська поки не можуть повноцінно замкнути оточення навколо російських військ поблизу Високопілля Херсонської області. Окупанти наразі з усіх сил намагаються уникнути "Іловайська".

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 23 липня.

"У Херсонській області їм (окупантам – УНІАН) там не до ударів. Вони там проводять операцію з недопущення "Іловайська" з усіх сил. І ще в одному місці там, у районі Давидового Броду, південніше – з недопущення другого натяку на другий "Іловайськ", – повідомив радник голови ОП.

Він також пояснив, що зараз відбувається у районі Високопілля, де ЗСУ заблокували групу з близько тисячі загарбників з трьох сторін.

"Щодо цього "Іловайська" радісного, то там перш за все, не зовсім іловайська ситуація, якщо вже так зовсім точно казати. Тому що немає розриву між тим виступом, де сидить їхнє угруповання, з залишками російських сил. По-друге, наші там не цілком вдало діють насправді. І відчувають певну нестачу сил, щоб повноцінно замкнути цю історію. Тобто для того, щоб це стало тактичним оточенням, треба ще поборотися", – пояснив Арестович.

Радник голови ОП визнав, що у цьому районі не все сприятливо для українських сил. Ворог все ще може ефективно вести артилерійський вогонь.

"Якщо ми туди резерви не перекинемо, то ситуація залишиться проблематичною. Як це часто буває на війні, перспектива і можливість буде втрачена. Тому жодне оточення там не гарантоване і ще належить поборотися. І я не цілком впевнений, дивлячись на дії нашого командування на місці, що в них щось певне вийде. Так вони дуже ніяково діють", – зауважив він.

Напередодні радник глави Офісу президента Олексій Арестович підтвердив взяття в оточення угруповання російських військ у Херсонській області в районі Високопілля. За його там знаходяться близько тисячі військових РФ з озброєнням і технікою. Арестович запевнив, що "зелений коридор" їм надаватися не буде.

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