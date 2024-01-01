З них 28 дронів було збито над Одещиною.

У новорічну ніч окупанти 11 годин атакували південь України, сили ППО збили понад 50 ударних дронів типу "Shahed-136/131". Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону, додавши що загалом у новорічну ніч зафіксовано проліт понад шістьох десятків безпілотників над регіоном.

"За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності ми спостерігали проліт понад шістьох десятків безпілотників, з яких 50+ було знищено. Абсолютна більшість на Одещині - близько трьох десятків дронів було збито", — розповіла вона.

"Знов доведено бойовою роботою, що навіть збитий безпілотник може нести багато небезпеки в собі, тому що спрямовані через житлові квартали. Вони вже в збитому стані досягали землі і або влучаючи в будівлю створювали потужну вибухову хвилю, яка руйнувала об'єкти навколо", — зазначила Наталя Гуменюк.

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Як уточнили у Силах оборони півдня, масована дронова атака тривала близько 11 годин.

"В новорічну ніч Сили протиповітряної оборони на півдні збили 51 БпЛА типу "Shahed-131/136": 28 - на Одещині, 14 - на Миколаївщині, 5 - на Вінниччині, 2 на Дніпропетровщині, по 1 на Херсонщині і Кіровоградщині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини - велика кількість дронів була спрямована з моря у прибережну зону. В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.

"Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди. Одна людина загинула, трьох ушпиталено", - додали в Силах оборони півдня.

Крім того, в інших областях також відбулися влучання. Так, на Миколаївщині влучання в інфраструктурний об'єкт спричинило потужну пожежу, але вогнеборці її ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило.

На Вінниччині в Тульчинському районі уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено гараж і скління кількох будинків. Люди не ушкоджені.

Водночас в ВМС повідомили, що наразі в Чорному морі перебуває п'ять російських кораблів, серед яких три — носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати до 24 ракет. Українців закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нічна атака на Україну - що відомо

У новорічну ніч ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників, захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих дронів – 87 з них.

У Новорічну ніч російська армія кілька разів атакувала Одесу ударними дронами. Є пряме влучання у багатоповерхівку. Внаслідок російської атаки постраждали 9 людей. Один із них загинув, троє - ушпиталені.

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