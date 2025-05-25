У відбитті атаки приймали участь й передані Україні західні винищувачі F-16 та Mirage.

Під час нічної комбінованої повітряної атаки Росія після тривалої перерви застосувала для удару по Україні ракету Х-22 .

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону Єдині новини. Він зазначив, що раніше росіяни часто її застосовували, але потім настала пауза.

"Сьогодні ми бачили, що літак Ту-22М3 запустив таку ракету - 950 кг вибухова частина. Особливістю ракети є застосування по авіаносних групах. І ще одна особливість – це неточність. Ракета має допустиму неточність у радіусі ураження 600 м. І от такою ракетою вони сьогодні знову атакували Україну, що говорить про черговий терористичний намір Росії проти нашого народу", - сказав Ігнат.

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Щодо результатів роботи протиповітряної оборони України він сказав, що вона була ефективна, в тому числі добре відзначились в цьому і західні літаки F-16 та Mirage. Також високу ефективність збиття саме крилатих ракет показали зенітно-ракетні бригади.

"На жаль, балістика сьогодні летіла по різних регіонах і перехопити її сьогодні не вдалося", - підкреслив Ігнат.

Також він зауважив, що росіяни запустили по Україні рекордну кількість "шахедів" і дронів-імітаторів, яких загалом було 298. Це говорить про те, що противник нарощує виробництво БПЛА.

Атака РФ на Україну

Другу ніч поспіль РФ атакувала Україну з повітря великою кількістю дронів, а також запускала ракети різного типу. Зкорема, росіянами було застосовано 367 засобів повітряного нападу. Українські захисники збили 45 крилатих ракет, знешкодили 266 ворожих БПЛА.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у першій половині дня інформував, що відомо про понад 70 постраждалих осіб внаслідок нічної масованої атаки Росії по Україні: 12 людей загинуло, більше 60 поранено. Серед загиблих - троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані.

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