Частина грошей піде на гуманітарну допомогу та відновлення інфраструктури.

Нідерланди виділять Україні новий пакет допомоги на суму 274 мільйонів євро.

Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер, яку наводить Telegraaf.nl. За його словами, загальний обсяг допомоги для України цього року перевищить 2 мільярда євро.

"Ця допомога на 274 млн євро виділяється з 2,5 млрд євро, зарезервованих урядом Нідерландів для підтримки України у 2023 році", - йдеться у заяві.

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Зазначається, що 180 млн євро буде направлено на гуманітарну допомогу, охорону здоров'я, енергопостачання, відновлення житла та інфраструктури, а також розмінування сільськогосподарських земель.

Ще 94 млн євро витратять на нелетальну допомогу, зміцнення співробітництва між Україною та НАТО, захист та збереження української культури.

Крім того, Шрайнемахер призначила екс-дипломата Рона ван Дартела спеціальним посланцем для більш активного залучення нідерландської бізнес-спільноти у відновленні України. Він має встановити контакти між нідерландськими компаніями та українською владою, визначити конкретні потреби України та знайти області, де можуть стати в нагоді досвід та знання Нідерландів.

Війна в Україні - допомога Нідерландів

Нідерланди з перших днів повномасштабної війни в Україні надсилають допомогу. Це було легке піхотне озброєння та важка бойова техніка.

Як раніше повідомляв УНІАН, Нідерланди у 2025 році нададуть Військово-морським силам України два мінних тральщики.

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