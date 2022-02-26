Україна має отримати 400 протитанкових гранатометів.

Німеччина вперше дозволила постачання озброєння в Україну, яке надійде з Нідерландів.

Як повідомляє видання Politico, до сьогодні Німеччина дотримувалася довготривалої практики блокування можливості передачі летальної зброї у зони конфліктів.

Зокрема, як повідомили два посадовця Євросоюзу, Німеччина дозволила Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів.

Це рішення є різкою зміною в оборонній політиці Берліна на тлі тиску ЄС і союзників по НАТО.

Рішення Німеччини було ухвалено у час, коли багато західних союзників відправляють в Україну все більше зброї, боєприпасів і навіть системи протиповітряної оборони.

Також зазначається, що ці зміни можуть сприяти різкому збільшенню обсягів військової допомоги Україні від європейців, оскільки велика кількість озброєння та боєприпасів на континенті принаймні частково виготовлені у Німеччині, що надає Берліну правовий контроль над передачою цього озброєння.

Однак дозвіл Берліну на постачання Україні гранатометів не означає, що усі такі запити будуть схвалені. У кожному випадку ухвалюється окреме рішення.

Як повідомляв УНІАН, Україна неодноразово просила ФРН надати їй зброю.

Однак глава МЗС Анналена Бербок та канцлер Олаф Шольц заявляли, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні.

Також, як заявляв міністр оборони Олексій Резніков, Німеччина блокує придбання Україною летальної зброї через агентство NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання), й Україна просить припинити ці дії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що українські дипломати продовжать переконувати владу Німеччину надати згоду на постачання в Україну військової допомоги.