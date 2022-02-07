Канцлер Німеччини розповів, чи зупинить його країна "Північний потік-2", якщо РФ почне вторгнення в Україну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, навіщо його країна вирішила передати Україні 5 тисяч касок. Також він розповів, чи зупинить його країна "Північний потік-2", якщо РФ почне вторгнення в Україну.

Своєю думкою про всю цю ситуацію Шольц поділився в інтерв'ю виданню The Washington Post.

Канцлер відповів на питання про те, чому багато хто почав критикувати Німеччину через відправлення в Україну касок. Як відомо, ФРН заявила про намір поставити 5 тисяч касок на тлі того, що інші країни висловили свою підтримку нашій країні поставками зброї.

"По-перше, Україна звернулася з проханням надіслати каски, і ми на це відреагували. По-друге, існують жорсткі експортні критерії, яких ми дотримуємося при експорті озброєнь в кризові регіони. Існує довга спадкоємність німецьких експортних обмежень на зброю, якими займався колишній уряд, і в цьому є просто спадкоємність", вказав Шольц.

Читайте такожБлокада поставок зброї Німеччиною: посол України поділився звинуваченнями у бік члена БундестагуГоворячи про те, чи зупинить Німеччина процес відкриття газопроводу "Північний потік-2" у разі вторгнення РФ в Україну, Шольц заявив про небажання вдаватися в подробиці. За словами канцлера, в такій ситуації всі варіанти "будуть на столі".

"Ми готові разом з нашими союзниками зробити всі необхідні кроки. І у нас є дуже чітка угода з урядом США про транзит газу та енергетичний суверенітет в Європі. Ми також домовилися, що будемо підтримувати Україну, що ми будемо інтенсивно боротися за транзит газу через Україну і що ми будемо дуже сильні, якщо цей транзит газу опиниться під загрозою", - вказав він.

Поставки зброї з Німеччини для України: що відомо про ситуацію

Донедавна Нідерланди спільно з Німеччиною блокували надання Україні зброї. Однак в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їх уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні поставок оборонного озброєння.

Читайте такожРезніков: Україна поки не отримала підтвердження надання Німеччиною 5 тисяч шоломівТому зараз Німеччина залишається тією країною, яка досі відмовляється надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агентство НАТО з підтримки та постачання.

30 грудня Нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання зброї Україні. На її думку, "подальше військове загострення не принесе Україні більшої безпеки". 17 січня в Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник в черговий раз закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

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