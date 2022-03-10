Українські спецслужби перехопили ще одну розмову.

Російський окупант подзвонив своєму другові і поскаржився на важке життя на війні в Україні, а також розповів йому про втрати.

Запис розмови потрапив до радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

"Якщо кордон хто переходить - все, одразу можна "добраніч" бажати їм. У нас в роті 2-3 людини вже все, "сплять спокійно" (мертві, - УНІАН). З іншого батальйону троє "сплять", 13 бійців - у важкому стані. Одному бійцю ногу майже відірвало. На полі відрізали її до кінця. Їх збирають, везуть туди, де "картопля" (в Білорусь, - УНІАН), підліковують трохи і відправляють додому", - сказав окупант.

Також він додав, що влада РФ обіцяє платити їм по 52 долари в день і дати "ветеранку".

"Але це того не варто. Хочеться вже додому. Хоч броню намутив. Тип один тікав, і йому кінець прийшов. Так я у нього все забрав", - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: