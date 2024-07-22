Лише в операційній зоні ОУВ "Таврія" окупанти за добу задіяли 180 скидів.

На Таврійському напрямку російські окупанти почали активніше застосовувати тактику масового скидання боєприпасів із БПЛА, велика кількість з них містить отруйну речовину.

Про це розповів речник оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. "Крім того, що ворог активно застосовує авіацію та артилерію, є ще скиди з БПЛА. Вчора противник за добу в нашій операційній зоні задіяв 180 скидів із використанням 266 боєприпасів, одразу 16 з них були з отруйною речовиною. Це велика кількість як для однієї доби", - акцентував він.

Він зазначив, що на Таврійському напрямку зараз є дві ділянки, на яких росіяни найактивніше штурмують. "Одна - це Оріхівський напрямок, район Роботинського виступу. Там за вчора відбулося три бойові зіткнення біля населених пунктів Роботине і Новоданилівка. Шість військовослужбовців противника, які брали участь в цих атаках, було знищено", - сказав Лиховій .

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Крім того, залишається активною ділянка плацдармів на лівому березі Дніпра, біля села Кринки. "Там за вчора також було відбито три штурми московитів. І там день у день висока активність, але наші воїни продовжують утримувати працдарми на лівобережжі Херсонщини. Для ілюстрації скажу про результат бойової роботи. В районі населеного пункту Козачі Лагері вчора було знищено один танк, одну станцію РЕБ і один 122- мм міномет",- підкреслив він .

Характеризуючи загальну ситуацію на напрямку, речник ОУВ "Таврія" зазначив, що "температура" бойових дій "висока, стабільна, але не найвища порівняно зі всією лінією бойового зіткнення". Щодо аномальної погодної спеки, то вона впливає як на українських оборонців, так і на ворога.

"Потрібно багато води, а коли логістика ускладнена, воду цю дуже важко підносити, інколи доводиться її доставляти буквально дронами. Крім того, більше горить трава. Від прильотів загоряється сухостій і це теж доставляє чималі незручності військовослужбовцям. Але, ще раз наголошу, що це гра, в яку грають двоє. Коли можна запалити запальними снарядами противника, то наші військові це роблять охоче", - сказав Лиховій.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби на лінії фронту відбулося 93 бойових зіткнення з окупаційними військами.

Росіяни нарощують зусилля на Краматорському напрямку, атакують на Харківському та намагають прорвати оборону на Оріхівському. Крім того, війська РФ двічі атакували оборонні рубежі Сил оборони на лівобережжі Дніпра.

Днями в Силах оборони півдня офіційно підтвердили, що залишили позиції в районі села Кринки. Зазначалося, що більшість основних позицій наших сил в цьому населеному пункті зруйновані російськими обстрілами.

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