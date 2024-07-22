На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного.

На Краматорському напрямку російські окупанти нарощують свої зусилля, з початку доби вони здійснили 22 штурмові дії. Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, загалом від початку доби відбулося 93 бойових зіткнення.

Наголошується, що сьогодні загарбники ракетою Х-59 завдали удару по місту Конотоп. Крім того, з початку доби з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно росіяни завдали 11 авіаударів по території Харківської області. Цілили у райони українських населених пунктів Черняки, Веселе, Липці, Малі Проходи, Глибоке, Караїчне та Питомник. Також противник завдав удару ракетою "Іскандер-М" по місту Дергачі.

На Харківському напрямку росіяни також здійснили шість безуспішних атак поблизу Глибокого та Вовчанська.

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Водночас на Куп’янському напрямку ворог шість разів атакував позиції ЗСУ неподалік Берестового та Глушківки. Один бій завершено, ще п’ять боєзіткнень тривають.

"На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила штурмові дії біля населених пунктів Торське, Новосергіївка, Макіївка, а також у районі Серебрянського лісу. Наші захисники відбили три ворожі атаки, одна - досі продовжується біля Макіївки", - повідомили у Генштабі.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Спірного, Оріхово-Василівки та Переїзного. Сили оборони відбили шість штурмів, ще одне боєзіткнення триває.

"На Краматорському напрямку противник нарощує свої зусилля. З початку доби здійснив 22 штурмові дії неподалік Бондарного, Богданівки, Часового Яру, Міньківки, Васюківки, Григорівки, Калинівки, Білої Гори, Іванівського та Кліщіївки. Сили оборони відбили дев'ять атак, ще 13 - продовжуються. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що на Торецькому напрямку окупанти дев’ять разів атакували біля Торецька, Залізного, Нью-Йорка та Північного. Вісім боїв завершено, один - досі триває.

Крім того, у Генштабі повідомили, що на Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Пантелеймонівка, Нью-Йорк, Лозуватське, Тимофіївка, Прогрес, Вовче, Яснобродівка та Уманське.

"Сили оборони стримують натиск противника та відбили 17 атак, дев’ять боєзіткнень - тривають. Втрати ворога уточнюються", - зауважили у ГШ.

На Курахівському напрямку ворог 10 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Сім боїв - завершено, три - досі продовжуються.

"На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Роботиного. У результаті боєзіткнення зазнав невдачі", - наголошується у повідомленні.

На Придніпровському напрямку російські окупанти також не мали успіху, двічі атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів на лівобережжі Дніпра.

Битва за Торецьк

Як повідомляв УНІАН, раніше командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов наголосив, що російські окупанти не зайшли в місто Торецьк Бахмутського району Донецької області.

Він розповів, що на Торецькому напрямку ситуація дуже складна, бо ворог має перевагу в авіаційній і артилерійській складовій, а також в живій силі.

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