Кремль хоче викликати нову хвилю паніки серед політиків на Заході.

Правитель РФ Володимир Путін посилив свої погрози щодо застосування ядерної зброї. Американські аналітики заспокоїли, що ці заяви є спробою стримати країни Заходу.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі, а лише намагається посилити контроль над ухваленням рішення на Заході і не допустити дозволу далекобійних ударів по РФ зброєю союзників.

На думку аналітиків, Путін, імовірно, хоче вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля з брязкання "ядерною шаблею" та викликати нову хвилю паніки серед політиків на Заході в особливо критичний момент політичних дискусій.

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У ISW нагадали, що чиновники Кремля регулярно вдаються до погано завуальованих погроз ядерного протистояння під час ключових моментів політичних дебатів на Заході щодо посилення допомоги Україні. Ця тактика застосовується і тепер, коли обговорюються удари далекобійною західною зброєю по російських військових об'єктах. Метою є викликати страх у тих, хто ухвалює рішення.

"В ISW вважають, що російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння стримуванню Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або деінде", - переконані експерти.

Ядерні погрози РФ

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія внесла поправки до своєї доктрини ядерного стримування, і тепер вона може завдати ядерного удару по неядерній державі, наприклад, через запуск безпілотників.

В РНБО заявили, що ядерний шантаж Путіна - це страх перед українською зброєю, яка позбавляє РФ стратегічних складів озброєнь, завдає шкоди можливостям продовжувати терор.

Як пишуть у Financial Times, Росія дратує не лише Китай, але й неядерні країни Глобального Півдня.

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