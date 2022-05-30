Ліквідовано, зокрема, ворожий безпілотник "Орлан-10", зазначили в оперативному командуванні "Південь".

Вночі на півдні українські військові ліквідували 46 окупантів, ворожі техніку та склад боєприпасів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Збройних сил України Владислав Назаров у переданому журналістам відеозверненні.

"У нашій операційній зоні продовжується ведення бойових дій, обстановка динамічна й напружена. Протягом ночі противник продовжував спроби повітряної розвитки, за що безповоротно позбавлений чергового "Орлана-10". Ворог продовжує підступну тактику нічних ракетних ударів", - розповів він.

Назаров нагадав, що вночі на Миколаївщині крилатою ракетою з ракетного комплексу "Точка-У" атаковано місто Новий Буг.

"Влучивши в житлові та офісні квартали центра міста, поранивши 2 цивільних осіб, нанісши суттєві руйнування, ворог засобами своєї пропаганди поспішив поширити фейкові повідомлення про влучання в командний пункт наших військ та знищення керівного складу, великого скупчення танкового та артилерійського озброєння", - додав він.

За словами спікера командування, вночі й на світанку ворог двічі атакував Одещину стратегічною авіацією.

Так, з літаків Ту-22 було випущено ракети Х-22, одну з яких знищено силами протиповітряної оборони, а друга влучила у непрацюючий міст через Дністровський лиман, який окупанти атакують вже усьоме.

"Ворог відчайдушно продовжує руйнування інфраструктури України, намагаючись залякати мирне населення та вплинути на економічну ситуацію регіону. Ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед цивільного населення нема. Відновлення пошкоджених залізничної колії та дорожнього покриття моста потребують суттєвих витрат часу та ресурсів і наразі недоцільне й неможливе", - повідомив він.

Назаров додав, що за результатами виконання вогневих завдань українськими ракетно-артилерійськими підрозділами за ніч втрати противника склали 46 рашистів, 8 танків Т-62, 2 122-мм гаубиці, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", автомобільна і броньована техніка, а також склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася на територію України.

Війська РФ спершу бомбили військові об'єкти, а потім атакували й житло цивільних. В ООН повідомляли, що через дії окупантів в нашій державі вже задокументували загибель понад 3 380 осіб.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику, зокрема, 28 травня Владислав Назаров повідомив, що на півдні наші Збройні сили пішли у контрнаступ, і супротивник зазнав серйозних втрат та зайняв оборону на невигідних та недообладнаних позиціях.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 30 травня в нашій країні ліквідували приблизно 30 тисяч 350 ворогів.

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