Водночас, на окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольні Україні території ворог повністю заблокував.

Внаслідок контрнаступальних дій на півдні ворог поніс суттєві втрати та зайняв оборону на невигідних та недообладнаних позиціях.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Ситуація на лінії зіткнення має свою динаміку. Внаслідок контрнаступальних дій наших військ ворогу завдано суттєвих втрат і йому доводиться займати оборону на невигідних недообладнаних рубежах. Бойові дії тривають. Загарбники продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в населених пунктах вздовж адмінмежі Миколаївщини та Херсонщини", - зазначив він.

Назаров нагадав, що окупанти знову атакували Миколаїв з реактивних систем залпового вогню, влучивши у житлові квартали.

Попередньо, є поранені серед цивільного населення. Інформація уточнюється.

Водночас, на окупованій Херсонщині шляхи виїзду на підконтрольні Україні території ворог повністю заблокував.

"Автівки, якими люди намагаються виїхати з окупованих територій, ретельно фільтрують та повертають назад", - розповів спікер ОК.

Він додав, що окупанти продовжують блокаду українських портів.

"Їх корабельне угруповання лишається без змін, підтримуючи загрозу ракетних ударів. Також високою залишається імовірність атак стратегічною авіацією", - уточнив Назаров.

Раніше повідомлялося, що окупанти вчергове обстріляли житлові квартали Миколаєва, є постраждалі цивільні.

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