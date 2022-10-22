Влада Черкаської області згодом повідомить про наслідки ворожої атаки.

Під ранок, під час повітряної тривоги, ворог атакував Черкаську область.

Про це у своєму Telegram повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби. Жодних фото чи відео! Не наражайте всіх нас на повторні ворожі атаки по локаціях", - повідомив він.

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Обстріли України з боку РФ - важливі новини

У жовтні Росія в нашій країні почала масовано атакувати об’єкти критичної інфраструктури іранськими безпілотниками-камікадзе. Зокрема, під ударом опинилися теплові електростанції.

Унаслідок атаки, яку супротивник здійснив 10 жовтня, отримали травми 108 осіб, 20 - загинули, було пошкоджено 205 різних об'єктів. Україна припинила експорт електроенергії через пошкодження важливих об'єктів.

12 жовтня стало відомо, що у Черкаській області під час повітряної тривоги успішно спрацювала система протиповітряної оборони.

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