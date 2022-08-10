У Донецькій області влада вирішила зробити крок, спрямований на посилення оборонних спроможностей.

З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, особливий режим передбачатиме дві головні умови.

Зокрема, це заборона на бездозвільне вивезення з Донеччини спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо), а також заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).

Кириленко пояснив, що відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський.

"Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, 29 липня Кабмін створив Штаб з евакуації жителів Донецької області. Влада запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів області перед початком опалювального сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: