Окупант знову поцілив по житловим будинкам мирного населення.

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії домівки жителів Гуляйполя.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Зазначається, що на минулих вихідних військовослужбовці РФ здійснили артилерійські обстріл по домівках місцевих мешканців Гуляйполя. Вони зазнали значних ушкоджень.

"Ворог знову поцілив по житловим будинкам мирного населення Гуляйполя. … В будинках вибито вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах. Зруйновано прибудинкові території, гаражі та інші господарчі будівлі. У деяких осколками потрощено подвір’я та припаркований на ньому автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 29 травня було відомо про травмування однієї людини.

За інформацією ОВА, ворог щодня обстрілює міста Оріхів, Гуляйполе та інші населені пункти області.

Також станом на ранок неділі у Гуляйполі та було відсутнє водопостачання. А напередодні окупанти пошкодили розподільні газопроводи низького тиску місті.

Як писав УНІАН, цього тижня окупант наростив угруповання військ на Запоріжжі та суттєво збільшив інтенсивність обстрілів. Найдужче зараз гатять по Оріховому, Гуляйполю та найближчих до них селах. Українські підрозділи тримають оборону і наразі вистоюють у запеклих артдуелях.

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