Окупанти поплатилися за свої злочини неподалік Гуляйполя.

Неподалік Гуляйполя Запорізької області українські військові із 45-ї окремої артилерійської бригади розгромили техніку і живу силу російських окупантів.

Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.

"На одному з хуторів Гуляйпільщини, о*ки організували масований двіж. Дуже метушились – мабуть, шукали діджея та музичні інструменти. За допомогою гармашів 45 оабр та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і "Азову" їм організовано пекельну вечірку. Вписка на хутір зарахована! P.S. Під час зйомки цього відео жодна Людина не постраждала", - прокоментували свою роботу українські захисники.

Раніше 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України випробувала український БПЛА SPECTATOR та знищили ворожу техніку.

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