Інцидент стався в Ізюмському районі.

На Харківщині двоє людей підірвалися на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Інцидент забрав життя 39-річного чоловіка, ще одна людина отримала поранення.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, інцидент стався в Ізюмському районі.

"25 травня стало відомо про загибель 39-річного мешканця с. Протопопівка Балаклійської громади в результаті спрацювання невідомого вибухонебезпечного предмета", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чоловік пересувався на мотоциклі з коляскою. Внаслідок детонації він загинув на місці. Крім того, 45-річний місцевий мешканець отримав поранення.

Підриви людей на вибухових пристроях

З початку російського вторгнення станом на квітень 2023 року від вибухів російських мін загинули 124 українці. Серед загиблих - шестеро дітей.

23 травня в районі села Хрінівка Чернігівської області підірвалися на вибухівці двоє людей. Одна особа загинула, інша – травмована. За попередніми даними, трагедія стслася через нехтування заходами безпеки.

15 травня подібний інцидент стався на Херсонщині. Там на російській міні підірвався 17-річний підліток. Хлопець отримав важкі поранення, його одразу ж госпіталізували. В ОВА наголошували, що постраждалого готують до евакуації в іншу область.

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