Інцидент стався неподалік села Хрінівка.

У вівторок, 23 травня 2023 року, на Чернігівщині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Внаслідок інциденту одна особа загинула, інша – травмована.

Як повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, інцидент стався неподалік села Хрінівка Сновської міської територіальної громади.

"За попередньою інформацією, трагедія сталася через нехтування заходами мінної безпеки. Співчуття родині загиблого", – зазначив Чаус.

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Очільник ОВА також нагадав, що "ворог дуже засмітив нашу землю вибухівкою" та закликав людей бути пильними та дослухатися до рекомендацій ДСНС.

Підрив людей на вибухівці

Внаслідок російської війни проти України мінами та вибуховими пристроями забруднено приблизно 30% території нашої країни. На розмінування цих територій підуть десятки років. Станом на 23 квітня було відомо, що за рік війни від мін загинули 124 українці, серед яких шестеро – діти.

15 травня 2023 року на Херсонщині на російській міні підірвався підліток. 17-річний хлопець отримав важкі травми, його доправили до лікарні. Повідомлялося, що згодом постраждалого планували евакуювати до Кривого Рогу.

Декількома днями раніше на Рівненщині у полі підірвався на міні трактор. Він виїхав у поле, попри наявність таблички маркувального знаку та огородження про замінування території. Одна людина загинула.

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