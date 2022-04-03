Окупанти безперервно вели хаотичне та варварське бомбардування міста.

Окупанти безперервно вели хаотичне та варварське бомбардування Ізюма Харківської області. Зруйновано 80% забудови.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив заступник міського голови Ізюма = Володимир Мацокін.

Окупанти знищили близько 80% житлової забудови. За словами Мацокіна "складалися" цілі під'їзди.

"З 6 березня почалося нищівне бомбардування з літаків, ракетами, з артилерії, з мінометів. І це відбувалося доба за добою. Це носило абсолютно варварський і хаотичний характер. Незрозуміло, яка там могла бути військова логіка. Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитячі садочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, який я згадував, центральну площу, центральний парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина", - розповів він.

Під руїнами одного з таких будинків на вулиці Первомайська можуть перебувати люди. Окупанти не допускають рятівників до будівлі.

За даними міської влади, в Ізюмі та передмісті заблоковано від 15 до 20 тисяч людей. Усі вони потребують негайної гуманітарної допомоги. Окупанти блокують місто і не дають відкрити гуманітарні коридори з початку березня.

Нагадаємо, що УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Харківській області на тлі російської агресії в Україні. Всі важливі новини регіону - за посиланням.

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