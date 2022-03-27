Прикордонники під час протидиверсійних заходів викрили чоловіків, які працювали на країну-агресора.

На Харківщині прикордонники затримали двох агентів Кремля.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що чоловіків, які працювали на країну-агресора, викрили прикордонники в ході протидиверсійних заходів.

Так, на одному з контрольних постів прикордонники затримали чоловіка, який намагався сфотографувати позиції сил оборони. В ході з’ясування обставин виявилось, що в мобільному телефоні колаборанта зберігається історія листування з російським куратором, з визначенням завдань щодо передачі координат підрозділів та місць служби захисників України.

Тепер, замість винагороди від кураторів, на зрадника чекає покарання у вигляді позбавлення волі, і правоохоронні органи докладуть для цього усіх зусиль.

Крім того, в межах одного з населених пунктів Харківщини військовослужбовці Держприкордонслужби затримали громадянина Росії.

"Затриманий безсоромно, наче у себе вдома, намагався вербувати місцеве населення до вступу у збройні сили країни-агресора. Тепер і вербувальник отримає по заслузі", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, 24 лютого рано-вранці війська Росії вдерлися в Україну.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Харків. В Україні запровадили воєнний стан, а пізніше продовжили термін його дії.

25 березня окупанти в черговий раз обстріляли житлові будинки та цивільну інфраструктуру Харкова, загинули п'ять мирних жителів.

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