Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині.

Українські прикордонники затримали 30-річного жителя столиці, який видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" (кордон з Румунією).

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної слудби України, винахідливий чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.

"Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе", – йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією", а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Також їх буде передано до поліції для подальших правових рішень.

Як повідомляв УНІАН, після російського військового вторгнення до України 24 лютого 2022 року в країни запровадили воєнний станий, який среде іншого передбачає заборону чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, виїжджати за межі нашої держави.

Втім, деякі винахідливі українці не полишали спроб виїхати за кордон і після цього. Так, 7 березня на кордоні з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону виявили чоловіка, який ховався від паспортного контролю під речами в багажнику Lexus. За кермом авто була його дружина.

8 березня на кордоні з Молдовою затримали групу з 8 чоловіків призовного віку. Вони намагалися незаконно перетнути кордон. Серед них – син та внук Софії Ротару.

12 березня 2022 року у пункті пропуску "Могилів-Подільський" (кордон з Молдовою) прикордонники відмовили у виїзді з України чоловікові, в документах якого значилося, що його комісували (тобто звільнили від проходження військово служби) через вагітність та важкі пологи.