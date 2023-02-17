Загалом через обстріл на Харківщині одна людина загинула, ще вісьмох поранено.

Вчора внаслідок ворожих ракетних ударів у Вовчанську Харківської області поранено шістьох ремонтників, які відновлювали лінії зв‘язку.

"За попередньою інформацією, близько 10:30 окупанти завдали ракетних ударів по місту із застосуванням авіації. Від нападу противника постраждала ремонтна бригада, яка здійснювала роботи з відновлення ліній зв‘язку. Поранення дістали шестеро чоловіків віком від 30 до 65 років", - йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

За даними поліції, вдень через повторний обстріл Вовчанська загинув 45-річний місцевий житель, який дістав не сумісні із життям поранення. Вибухами пошкоджено виробничі корпуси одного з підприємств, 10 приватних будинків, господарчі споруди, лінії електромереж.

Відео дня

У поліції нагадали, що у смт. Великий Бурлук через обстріли поранено 44-річну жінка, яку госпіталізовано в стані середньої тяжкості. "Один загиблий та вісім постраждалих внаслідок обстрілів минулої доби", - наголосили правоохоронці.

Вчора окупанти також атакували території громад Чугуївського та Харківського районів. "Ввечері ворог вдарив ракетами по місту Куп’янську. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі, лінії електромереж, паркани будинків", - розповіли в поліції.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Обстріли Харківської області

Як повідомляв УНІАН, за даними Харківської ОВА, 16 лютого російські військові терористи обстріляли щонайменше 12 населених пунктів області.

11 лютого внаслідок масованого ракетного удару по Харкову та області було пошкоджено об'єкти енергогенеруючої критичної інфраструктури.

Тим часом мер Харкова Ігор Терехеров не відкидає можливість того, що російські загарбницькі війська можуть піти в повторний наступ.

Вас також можуть зацікавити новини: