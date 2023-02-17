На Харківщині російські окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів, поранено жінку.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що вчора, 16 лютого, після 23:00 окупанти вдарили по Харкову, попередньо, ракетами ЗРК С-300. Зафіксовано прильоти в Основ’янському та Київському районах міста.
"Обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею пошкоджено цехи одного з підприємств", - розповів він.
Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 16 лютого близько 23:30 російські військові завдали ракетні удари по об'єктах інфраструктури Основ'янського району Харкова, пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби, а також залізничу колію. У прокуратурі зазначають, що у Київському районі Харкова виявлена частина збитої ворожої ракети.
"За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - сказано у повідомленні.
За даними Синєгубова, ворог обстріляв також Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічну, Куп’янськ, Гряниківку. "У смт Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості", - повідомив він.
Відомо, що у Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. "У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі", - додав чиновник.
В області триває гуманітарне розмінування - піротехнічними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Обстріл Харкова - сьогодні це варто знати
Ввечері 16 лютого у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Ворог завдав удари по Харківській області, під прицілом опинилися інфраструктурні об'єкти регіону. У Харкові пролунали вибухи. Рятувальники вирушили на місця надзвичайних подій.
Варто зазначити, що супротивники вже не раз обстрілювали населені пункти регіону, є багато руйнувань жертв й постраждалих.