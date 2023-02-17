"Прильоти" у Харкові зафіксували у двох районах, зазначив очільник Харківської ОВА.

На Харківщині російські окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів, поранено жінку.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що вчора, 16 лютого, після 23:00 окупанти вдарили по Харкову, попередньо, ракетами ЗРК С-300. Зафіксовано прильоти в Основ’янському та Київському районах міста.

"Обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею пошкоджено цехи одного з підприємств", - розповів він.

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Окупанти вночі обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 16 лютого близько 23:30 російські військові завдали ракетні удари по об'єктах інфраструктури Основ'янського району Харкова, пошкоджено виробничі приміщення підприємства та транспортні засоби, а також залізничу колію. У прокуратурі зазначають, що у Київському районі Харкова виявлена частина збитої ворожої ракети.

"За попередньою інформацією, ворог обстріляв місто ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ", - сказано у повідомленні.

За даними Синєгубова, ворог обстріляв також Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічну, Куп’янськ, Гряниківку. "У смт Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості", - повідомив він.

Відомо, що у Вовчанську ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. "У Куп’янську обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі, та автомобіль. Сталися пожежі", - додав чиновник.

В області триває гуманітарне розмінування - піротехнічними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом доби вилучено та знешкоджено 17 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Обстріл Харкова - сьогодні це варто знати

Ввечері 16 лютого у Харкові та області оголосили повітряну тривогу. Ворог завдав удари по Харківській області, під прицілом опинилися інфраструктурні об'єкти регіону. У Харкові пролунали вибухи. Рятувальники вирушили на місця надзвичайних подій.

Варто зазначити, що супротивники вже не раз обстрілювали населені пункти регіону, є багато руйнувань жертв й постраждалих.

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