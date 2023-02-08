Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ пошкоджено міську лікарню, сталася пожежа.

Вчора близько 23:00 російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. Чотирі ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари по території Центрального парку міста. "Ліквідація наслідків ударів триває", - зазначив він.

Також за даними Синєгубова, протягом доби ворог масовано обстрілював Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

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"У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула", - повідомив він.

"Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта", - додав він і уточнив, що цього разу обійшлось без постраждалих.

Крім того, у Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі.

Обстріли Харківщини

5 лютого росіяни вдарили по Харкову з С-300. Окупанти поцілили у центральну частину міста. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець. Інша ракета впала біля житлового будинку і поранила чотирьох людей.

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