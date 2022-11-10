Під час доповіді спікер російського відомства не акцентував на виході військ з Херсона.

У Міноборони Росії назвали переміщення окупантів із правого берега Херсонської області на лівий "маневром".

Спікер Міноборони РФ Ігор Конашенков 10 листопада наголосив на "суворій відповідності до плану".

"Здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро в суворій відповідності до затвердженого плану", - заявив спікер.

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Водночас речник не акцентується на Херсоні, хоча місто повністю розташоване на правому березі Дніпра. Замість цього Конашенков звернув увагу на "миколаївсько-криворізький напрямок".

Ситуація на Херсонщині: останні новини

9 листопада 2022 року новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив про відхід військ з правого берега Херсонської області. Йдеться, зокрема, й про обласний центр - місто Херсон.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що російські окупанти намагатимуться затриматися у Херсонській області. Він також закликав не радіти передчасно звільненню обласного центра, оскільки Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

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