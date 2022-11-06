Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення про нібито підготовку ЗСУ обстрілу і закликали покинути правобережну частину міста.

Людей з Херсонщини вивозять в тимчасово окупований Крим з подальшим переселенням на територію Росії.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 6 листопада, російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області.

При цьому зазначається, що так званій "евакуації" підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя.

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"За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка, місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію Російської Федерації", - повідомляє Генштаб.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, вчора абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В генштабі зазначають, що водночас, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.

Війна в Україні: злочини РФ

Росія продовжує чинити злочини на тимчасово окупованій території України. Так, напередодні повідомлялося, що з одного із сіл окупованої Херсонщини загарбники вивезли до Росії 34 дитини та не повертають їх батькам.

Раніше Міністерство закордонних справ України засудило примусову депортацію людей на окупованих територіях та нагадало, що Росія вкотре порушує норми міжнародного права.

Крім того, росіяни грабують промислові, інфраструктурні, культурно-освітні та медичні установи. Окупанти також крадуть майно із будинків і квартир українців.

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