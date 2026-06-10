Чонгарський міст знищено, - ЦПД

Зазначається, що окупанти замовчують ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

Чонгарський міст знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Про це у своєму Telegram-каналі написав Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

В той же час, вчора 9 червня, командир 1-го окремого штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун" зазначав, що після повторного удару по мосту біля Чонгара Росія втратила ще один важливий логістичний маршрут між окупованим Кримом і Херсонщиною.

За його словами, після першого удару міст працював частково. Після другого - рух фактично зупинено на тривалий час.

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"Сам міст не зруйнований, але рух зупинений", - сказав "Перун".

Новини Криму - удари по мостах

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 червня, гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо написав у Telegram, що у Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БПЛА.

Він зазначав, що рух по мосту знову перекрито. Закликав водіїв використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.

При цьому він розповідає, що збито понад 20 українських БПЛА на підльоті до мосту в Чонгарі.

Це був не перший удар по цьому мосту. Раніше 1-й окремий штурмовий полк Сухопутних військ Збройних сил України повідомив про ураження Чонгарського мосту засобами Fire Point та БПЛА "Бегемот".

Військовий аналітик, майор запасу Олексій Гетьман сказав, що український ударний дрон "Бегемот" покликаний завдати максимальної шкоди російським загарбникам.

Він розповів про особливості українського ударного безпілотника "Бегемот", який має комбіновану вибухову частину – 40 кг осколково-фугасної бойової частини і 30 кг термобаричної.

За його словами, зокрема, термобарична частина – це вибухова речовина, яка спочатку розповсюджує певний газ, а потім він підпалюється і заховатися вкрай важко, бо газ розповсюджується, заходить у щілини, в укриття і потім вже підривається.

Гетьман сказав, що підірвати і повністю зруйнувати міст важко. За його словами, щоб міст завалився – треба в опору влучити і підірвати опору, а це не так просто зробити. Він вважає, що руйнувати мости краще всього диверсійними засобами або потужним ракетним ударом по опорі мосту.

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