Чонгарський міст 'втомився': гауляйтер Сальдо скаржиться, що це вже не перша атака

Рух по мосту зупинено.

У Чонгарі знову пошкоджено міст після нічної атаки українських БПЛА. Про це в Telegram написав гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо.

"Рух по мосту знову перекрито. На місці працюють профільні служби. Прошу водіїв використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп", – повідомляє він.

При цьому він розповідає, що збито понад 20 українських БПЛА на підльоті до мосту в Чонгарі.

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"Більшість цілей знищено ще на підльоті. Дякую нашим захисникам за роботу. Без їхніх дій наслідки могли бути набагато серйознішими", – написав Сальдо, який працює на Росію.

Удари по Чонгарському мосту - що відомо

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший удар по цьому мосту за кілька попередніх днів.

Ще у 2023 році представник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав, що не є військовою таємницею, що завдяки Чонгарському та Генічеському мостам російські окупанти через тимчасово окупований Крим забезпечували своє угруповання на півдні. За його словами, навіть маючи велику кількість особового складу, ніхто не відправляє військових на передову з камінням проти танків. У зв'язку з цим важко переоцінити значення ударів по мостах, які допомагають у забезпеченні армії загарбників.

Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, сказав учора, 8 червня, що Сили оборони, ймовірно, вразили міст у Чонгарі далекобійними дронами або ж мідлстрайками типу FP-2.

За його словами, якщо Україна знищує логістику ворога, то мости та залізничні вузли потрібно активно "накривати" ударами на великі відстані. За його словами, потрібно змусити Росію припинити бойові дії.

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