Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів, рятувальна операція триває.

У Луганській області російські окупанти скинули авіабомбу. Вони поцілили у школу в селі Білогорівка, яке знаходиться поблизу Лисичанська. Там ховалися люди.

Про це повідомляє очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в Telegram.

"Останній тиждень Білогорівка - село поблизу Лисичанська - гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями", - написав він.

Рашисти скинули авіабомбу на школу. Там ховалося майже все населення селища, яке ще не встигло евакуюватися. Спочатку окупанти бомбили місцевий будинок культури, людям було більше ніде ховатися, тому вони перейшли до школи. Військові поцілили саме туди, де сиділи місцеві, вони забрали у них шанс на порятунок.

На момент трагедії у школі знаходилося приблизно 90 людей. З-під завалів вже вдалося врятувати близько 30 осіб. Роботи з пошуку та порятунку людей тривають. Кількість жертв наразі не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що росіяни накрили з "Градів" село Привілля на Луганщині, загинули дві дитини.

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