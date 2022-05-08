У результаті ворожої атаки обірвано лінії електропередачі напругою 200 кВ.

У результаті чергового авіаудару росіян по Луганській області знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про нову ворожу атаку повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари", - розповів він.

За словами Гайдая, про кількість зруйнованих будівель буде повідомлено згодом.

"Однак знов маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури - обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку", - повідомив голова ОВА.

За його словами, аварійні бригади вирушать на обстеження, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Нагадавши, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлись в Україну.

Ворог спершу скидав бомби на військові об'єкти, а пізніше атакував мирних жителів у низці населених пунктів. Зокрема, окупанти бомбили Луганщину.

7 травня вороги скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області, в підвалі якої ховалися близько 90 осіб. За попередніми відомостями влади, в результаті ворожої атаки загинули 60 осіб.

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