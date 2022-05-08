Збройні сили України відійшли від зруйнованої Попасної на більш укріплені позиції, які готувались завчасно.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На жаль, наші війська дійсно відійшли трішечки від Попасної, тому що місто обстрілювали понад два місяці. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на більш міцні позиції, які готувались завчасно", - сказав він.
Також він зазначив, що зараз тривають тяжкі бої на напрямку Сєвєродонецьк-Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять такі населені пункти, як Тошківка, Катеринівка, Золоте-4.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну.
Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім у низці населених пунктів атакував мирних жителів. Пізніше окупанти пішли у наступ на частині сходу України.
6 травня стало відомо, що вороги стирають Попасну з карти Луганської області.
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