В один з окупованих населених пунктів Луганської області скоро мають прибути ворожі військові лікарі, зазначили у Генштабі ЗСУ.

У Луганській області російські окупанти облаштовують під військові шпиталі навіть будинки культури.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "У населеному пункті Кабичівка Луганської області отримано розпорядження російської окупаційної так званої "влади" щодо розгортання на території сільського будинку культури військового шпиталю для окупантів на 40 ліжкомісць", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, до новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня планується прибуття російських військових лікарів.

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Варто зазначити, що поранених військових називають "вантаж 300" ("трьохсоті").

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі інформували, що на тимчасово окупованих територіях росіяни скорочують і фактично припиняють надання медичних послуг місцевому населенню та організовують у цивільних медзакладах військові шпиталі. В окремих захоплених населених пунктах переобладнуються для прийому поранених окупантів навіть пологові відділення.

Варто зазначити, що росіяни вже тривалий час намагаються наступати на Донбасі й зазнають суттєвих втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 19 квітня становлять 183 750 загарбників.

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