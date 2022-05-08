Мер Львова зазначив, що з міста нікуди не треба їхати.

Мер Львова Андрій Садовий закликає жителів не піддаватися на провокації росіян і не виїжджати з міста.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці з приводу новин з РФ про те, що нібито 8 травня, у День пам’яті та примирення, в західних районах країни "київський режим" планує здійснити провокації, а звинуватить у цьому Росію.

"Ніколи не довіряйте м*скальським новинам, повідомленням і телеграм-каналам. Давайте домовимось, що для нас їх не існує", - наголосив Садовий.

"Нікуди з міста їхати не треба. Не витрачайте пальне. Краще подбайте про укриття на випадок тривоги", - додав він.

Варто зазначити, що Росія не раз поширювала неправдиву інформацію про Україну, держави ще з 2014-го знаходяться у стані інформаційної війни.

Один із найвідоміших фейків РФ щодо України - про "розп'ятого хлопчика".

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім у низці населених пунктів атакував і мирні. Зокрема, були обстріли Львова, загинули люди.

В українській розвідці попереджали, що 8 та 9 травня супротивник може здійснити провокації.

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