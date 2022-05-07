В українській розвідці повідомили, що 8 і 9 травня окупанти готують провокації, тому в Кривому Розі Дніпропетровської області не буде ніяких масових святкових заходів.
Жителям не варто брати участь у будь-яких заходах і збиратися поза домом, написав у Telegram керівник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, 8-9 травня краще залишатися вдома і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"...Змушений повідомити вам, що за даними розвідки 8-го і 9-го травня готуються провокації орків, можливі обстріли. Ніякі святкові, урочисті і масові заходи проводитися не будуть. Комендантську годину на цілу добу ми запроваджувати не будемо, тому що сподіваємося на вашу свідомість...", - зазначив чиновник.
Нагадавши, рано вранці 24 лютого війська Росії вдерлися в Україну.
Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і цивільні, зокрема, супротивник на початку квітня обстріляв Кривий Ріг з реактивної системи залпового вогню "Смерч".
Довідка УНІАН. В Україні 8 травня встановлено День пам'яті і примирення, 9 числа в нашій країні замість радянського і російського Дня перемоги відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
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