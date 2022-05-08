У Міноборони РФ повідомили про те, що Україна нібито хоче "вдарити" по місцях скупчення людей. Вже не вперше після таких "попереджень" країна-агресор атакує мирних жителів.

У РФ натякнули на провокації 8 травня. Проросійські пропагандистські ЗМІ транслюють заяву Міноборони країни-агресора про те, що завтра по Львівщині та Волині можливо буде завдано удари ракетами "Точка-У", їх нібито завдасть Україна.

Одним з перших чергову неправдиву заяву Міноборони РФ поширило пропагандистське видання "РИА Новости".

Рашисти стверджують, що в західних регіонах України 8 травня нібито можуть бути провокації. Удари ракетами, натякають у РФ, завдадуть по місцях скупчення людей у Львівській та Волинській областях.

Подібні заяви від РФ з'являються вже не вперше. Коли країна-агресор "анонсує" нові удари та намагається звинувачувати в цьому Україну, російські військові втілюють свої "попередження" в життя і б'ють по мирному населенню.

Зовсім недавно окупанти вже повідомляли, на яких об'єктах у містах України їм "ввижається" військова техніка. Дана інформація росіян, звичайно ж, не відповідає дійсності. Але, швидше за все, саме ці об'єкти мирної інфраструктури в містах України можуть бути атаковані рашистами найближчим часом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський закликав українців найближчими днями не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, бо РФ може влаштувати обстріли і провокації.

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